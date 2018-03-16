Более 500 сотрудников полиции, МЧС и администрации Балашихи стали участниками антитеррористических учений

Более 500 сотрудников полиции, МЧС и администрации Балашихи приняли участие в антитеррористических учениях, состоявшихся в преддверии выборов президента России. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на заместителя его главы Олега Бурлина.

«По теме учений террористы проникли в здание школы, где находится избирательный участок. Преступники потребовали предоставить вертолет и денежные средства, пообещав начать убивать заложников», — пояснил О. Бурлин.

Он добавил, что в ходе учений сотрудники полиции и МЧС оперативно прибыли на предполагаемое место происшествия, перекрыли въезды и выезды с территории, прилегающей к объекту, организовали оцепление и эвакуацию местных жителей. Условная преступная группа была обезврежена, заложники не пострадали.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.