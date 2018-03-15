Заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова провела прием граждан по личным вопросам 

В ходе приема обсуждались вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, а также социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы в запас.
В соответствие с графиком личного приема граждан руководящими должностными лицами военного ведомства заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова провела прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Министра обороны Российской Федерации.
На приеме присутствовали представители профильных органов военного управления Минобороны России.
В ходе приема обсуждались вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, а также социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы в запас.
По итогам приема должностным лицам были даны соответствующие поручения.
Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.