Заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова провела прием граждан по личным вопросам

В ходе приема обсуждались вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, а также социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы в запас.

На приеме присутствовали представители профильных органов военного управления Минобороны России.

В ходе приема обсуждались вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, а также социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы в запас.

По итогам приема должностным лицам были даны соответствующие поручения.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.