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В подразделениях дальней авиации прошли плановые летно-тактические учения
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В подразделениях дальней авиации прошли плановые летно-тактические учения 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов.
Плановые летно-тактические учения с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 прошли в подразделениях дальней авиации.
Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов.
«Одна из особенностей учений — это их проведение в сложных метеорологических условиях, что мы с вами сейчас наблюдаем. При всем при этом, экипажи сейчас находятся в воздухе и успешно выполняют поставленные задачи», — заявил корреспонденту телеканала «Звезда» командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В рамках мероприятий боевой подготовки летный состав отрабатывал перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе. Воздушные танкеры Ил-78 произвели несколько дозаправок стратегических ракетоносцев в полете под прикрытием истребителей Су-30СМ.
Учения, которые сейчас проводятся, плановые. Летчики Дальней авиации взаимодействовали с другими родами авиации. Полеты проходили в сложных погодных условиях. Низкая облачность, плохая видимость и снегопады не помешали экипажам Воздушно-космических сил успешно выполнить все поставленные задачи.
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