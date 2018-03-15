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Дзержинцам вручили боевое знамя нового образца
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Дзержинцам вручили боевое знамя нового образца 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов вручил командиру дивизии имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майору Дмитрию Черепанову Боевое знамя нового образца.
С ним дзержинцы впервые пройдут по Красной площади на Параде Победы 9 мая 2018 года.
В торжественном мероприятии приняли участие почётные гости, представители общественных организаций, духовенства, силовых структур, ветераны войск правопорядка.
В ходе воинского ритуала вручения Боевого знамени была зачитана грамота Президента Российской Федерации, которая вручается к Боевому знамени.
Боевое знамя — официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая, доблесть, славу и боевые традиции.
Боевое знамя вручается воинской части в торжественной обстановке от имени Президента Российской Федерации представителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
Накануне дня, назначенного для вручения Боевого знамени, в воинской части проводится церемония крепления (прибивки) полотнища к древку.
Военнослужащие воинской части в случае угрозы утраты Боевого знамени обязаны принять все возможные меры к его спасению, самоотверженно и мужественно защищать Боевое знамя в бою и не допустить его захвата противником.
Боевое знамя Росгвардии нового образца уже вручено Саратовскому военному институту. Также новое знамя получило и Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации.
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