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Заместитель Министра обороны Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам
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Заместитель Министра обороны Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Все обращения были детально рассмотрены, заявителям предложены их конкретные решения, должностным лицам даны поручения. Наиболее острые вопросы были взяты заместителем главы военного ведомства на личный контроль.
Заместитель Министра обороны Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам, который состоялся сегодня в Общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации.
На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления, профильных департаментов, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.
На встрече обсуждались, в основном, проблемы жилищного обеспечения военнослужащих и их семей.
Все обращения были детально рассмотрены, заявителям предложены их конкретные решения, должностным лицам даны поручения. Наиболее острые вопросы были взяты заместителем главы военного ведомства на личный контроль.
Личные приемы граждан руководящими должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.
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