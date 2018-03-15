В Оренбургской области прошел отборочный этап конкурса «Суворовский натиск-2018»

В соревнованиях приняли участие семь команд от воинских частей 2-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в регионах Поволжья и Южного Урала.

В рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2018) на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошел армейский этап конкурса «Суворовский натиск» среди экипажей боевых машин пехоты БМП-2.

В соревнованиях приняли участие семь команд от воинских частей 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в регионах Поволжья и Южного Урала.

Командам предстояла преодолеть препятствия на трассе повышенной сложности и поразить появляющиеся и движущиеся мишени на дальностях от 900 до 1200 метров. Мотострелки также совершили 5-километровый марш-бросок с препятствиями и выполнили упражнения контрольных стрельб из гранатомета РПГ-7В и автомата Калашникова.

Для обеспечения объективности судейства к наблюдению за действиями команд были привлечены подразделения беспилотных летательных аппаратов. Всего для проведения армейского этапа конкурса были привлечены около 150 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной техники.