На учении артиллеристов ЦВО в Оренбургской области была уничтожена база условного незаконного вооруженного формирования

Учебные мероприятия проходили в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений 2-й общевойсковой армии. В них приняли участие около 500 военнослужащих.

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошло учение с расчетами реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа, в ходе которого была уничтожена база условного незаконного вооруженного формирования.

Стрельбы из реактивных систем велись с закрытых огневых позиций по целям на расстоянии до 0 километров. Артиллеристы выполнили залповые стрельбы, отработали огневые задачи на разрушение и уничтожение живой силы и объектов «противника».

Учение проходило в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений 2-й общевойсковой армии. В них приняли участие около 500 военнослужащих. Также были проведены боевые стрельбы из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», минометов «Тюльпан» и «Сани».

Всего было задействовано около 70 единиц техники.