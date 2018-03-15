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На учении артиллеристов ЦВО в Оренбургской области была уничтожена база условного незаконного вооруженного формирования
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На учении артиллеристов ЦВО в Оренбургской области была уничтожена база условного незаконного вооруженного формирования 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Учебные мероприятия проходили в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений 2-й общевойсковой армии. В них приняли участие около 500 военнослужащих.
На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошло учение с расчетами реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа, в ходе которого была уничтожена база условного незаконного вооруженного формирования.
Стрельбы из реактивных систем велись с закрытых огневых позиций по целям на расстоянии до 0 километров. Артиллеристы выполнили залповые стрельбы, отработали огневые задачи на разрушение и уничтожение живой силы и объектов «противника».
Учение проходило в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений 2-й общевойсковой армии. В них приняли участие около 500 военнослужащих. Также были проведены боевые стрельбы из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», минометов «Тюльпан» и «Сани».
Всего было задействовано около 70 единиц техники.
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