В Минобороны рассказали о применении искусственного интеллекта в ВС РФ 

В Министерстве обороны России заявили о том, что искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил РФ.
Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности ВС России, заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».
«Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности ВС. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике», — сказал Цаликов.
По его словам, Минобороны в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с ВС, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.
«Мы собрали конференцию на базе министерства обороны, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено», — заявил Цаликов.
Он добавил, что именно такое «движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех».