В Минобороны рассказали о применении искусственного интеллекта в ВС РФ

Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности ВС России, заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».

«Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности ВС. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике», — сказал Цаликов.

По его словам, Минобороны в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с ВС, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.

«Мы собрали конференцию на базе министерства обороны, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено», — заявил Цаликов.

Он добавил, что именно такое «движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех».