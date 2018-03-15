Сотни научных школ Минобороны РФ заняты робототехникой и искусственным интеллектом

Об этом сообщил замглавы военного ведомства Николай Панков, выступая на конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.

Заместитель Министра обороны России Николай Панков принял участие в работе конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения», которая проходит в парке «Патриот» в Подмосковье

«Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений», –— отметил Николай Панков, выступая перед участниками форума.

Замглавы военного ведомства подчеркнул, что результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.

«В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России — 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1700 докторов наук и свыше 9000 кандидатов наук», –— добавил Николай Панков.

Касаясь состояния инфраструктуры, учебно-материальной базы вузов, он сообщил, что «уже сейчас они обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году их доля возрастает до 70% и более».

По словам замминистра, программы развития каждого военного вуза до 2020 года предусматривают упреждающую поставку в вузы современных образцов вооружения, техники и учебно-тренировочных средств.

«Стоит задача наращивания научного потенциала военно-учебных заведений, создания инновационной материально-технической базы для проведения научно-исследовательских работ в области обороны и безопасности государства», –— заключил Николай Панков.