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Сотни научных школ Минобороны РФ заняты робототехникой и искусственным интеллектом
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Сотни научных школ Минобороны РФ заняты робототехникой и искусственным интеллектом 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщил замглавы военного ведомства Николай Панков, выступая на конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.
Заместитель Министра обороны России Николай Панков принял участие в работе конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения», которая проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.
«Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений», –— отметил Николай Панков, выступая перед участниками форума.
Замглавы военного ведомства подчеркнул, что результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.
«В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России — 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1700 докторов наук и свыше 9000 кандидатов наук», –— добавил Николай Панков.
Касаясь состояния инфраструктуры, учебно-материальной базы вузов, он сообщил, что «уже сейчас они обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году их доля возрастает до 70% и более».
По словам замминистра, программы развития каждого военного вуза до 2020 года предусматривают упреждающую поставку в вузы современных образцов вооружения, техники и учебно-тренировочных средств.
«Стоит задача наращивания научного потенциала военно-учебных заведений, создания инновационной материально-технической базы для проведения научно-исследовательских работ в области обороны и безопасности государства», –— заключил Николай Панков.
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