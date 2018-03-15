Власти Дагестана построят судоремонтный завод в Каспийске

"Зеленодольск строит и построил «Дагестан» и «Татарстан» — ракетные крейсеры, которые базируются у нас в Махачкале. У нас есть завод «Дагдизель» (стратегический завод, расположенный в городе Каспийске — прим. ТАСС). Мы с ними сейчас прорабатываем тему, чтобы они помогли нам создать здесь судоремонтный завод — это рабочие места, это высокие технологии", — сказал Васильев.

По его словам, создание судоремонтного завода может быть особенно актуальным в связи с перспективой строительства базы военно-морского флота в Каспийске.

"Есть решение президента и министра обороны о том, что здесь у нас будет базироваться военно-морской флот в Каспийске. Все преимущества у нас есть", — сказал врио главы республики.

При этом Васильев отметил, что прежнего министра имущественных отношений республики освободили от занимаемой должности после того, как установили, что им своевременно «не выдавалось поручение о выделении земель под строительство базы военно-морского флота».