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Власти Дагестана построят судоремонтный завод в Каспийске
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Власти Дагестана построят судоремонтный завод в Каспийске 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана привлекут специалистов из города Зеленодольска в Татарстане к созданию судоремонтного завода в Каспийске, сообщил журналистам в четверг врио главы Дагестана Владимир Васильев.
"Зеленодольск строит и построил «Дагестан» и «Татарстан» — ракетные крейсеры, которые базируются у нас в Махачкале. У нас есть завод «Дагдизель» (стратегический завод, расположенный в городе Каспийске — прим. ТАСС). Мы с ними сейчас прорабатываем тему, чтобы они помогли нам создать здесь судоремонтный завод — это рабочие места, это высокие технологии", — сказал Васильев.
По его словам, создание судоремонтного завода может быть особенно актуальным в связи с перспективой строительства базы военно-морского флота в Каспийске.
"Есть решение президента и министра обороны о том, что здесь у нас будет базироваться военно-морской флот в Каспийске. Все преимущества у нас есть", — сказал врио главы республики.
При этом Васильев отметил, что прежнего министра имущественных отношений республики освободили от занимаемой должности после того, как установили, что им своевременно «не выдавалось поручение о выделении земель под строительство базы военно-морского флота».
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