Нерушимая связь регионов

Крымом и Между Москвой Севастополем всегда существовали прочные связи. И не только на уровне органов власти, но и «на земле» — на уровне местных жителей, сослуживцев по Черноморскому флоту и просто людей, имеющих у крымчан и севастопольцев большой авторитет.

При этом, надо отметить, в Севастополе всегда относились к Москве по-особому, с большой любовью, с неким даже придыханием, ведь Москва всегда слышала Севастополь, и он отвечал взаимностью. Мы и сейчас стараемся продвигать и углублять эти связи. В прошлые годы в Севастополе проходили Дни Москвы, которые были приняты на ура.

Для жителей столицы, в свою очередь, устраивались аналогичные праздники, где можно было в полной мере проникнуться духом города-героя. Сейчас, к сожалению, такие масштабные мероприятия проводить регулярно не получается, но мы остаемся в контакте с общественностью и прислушиваемся к их пожеланиям.

Напомню, что наш фонд был создан в 2016 году по инициативе рабочей группы Государственной думы России . Целью создания была организация мероприятий по установке в Севастополе памятника Григорию Потемкину как создателю Черноморского флота и основателю самого города-героя. Поэтому и нужна была организация, которая бы поддерживала связь и решала вопросы с местными властями.

Кроме этого, мы неустанно работаем и в сфере сохранения культурного наследия Крыма и Севастополя, поддерживая совместно с правительством Москвы проекты по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, охране и содержанию зданий и других объектов, имеющих историческое и культурное значение.

Например, в обозримом будущем мы хотим провести выставку, посвященную 130-летию с начала кругосветного плавания адмирала Степана Макарова на корвете «Витязь». Несмотря на то что адмирал не был уроженцем Крыма или Севастополя, его личность неразрывно связана с этим регионом. При этом столь же значимым он остается и для Москвы, являясь членом Российского географического общества . Этой экспозицией мы хотим не только напомнить о нашем великом флотоводце и соотечественнике, но и показать, какой вклад Россия внесла в развитие цивилизации.

Говоря о недавно реализованных проектах, можно вспомнить организованную ко Дню Военно-морского флота акцию по оказанию помощи ракетному крейсеру «Москва» в закупке необходимых материальных средств для ремонта корабля. В этом нам очень помог Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, который выделил нашей организации грант для выполнения этой задачи. После осуществления закупки мы в торжественной обстановке 30 января этого года передали все оборудование на мероприятиях, посвященных 35-летию со дня подъема Военно-морского флага над ракетным крейсером «Москва».