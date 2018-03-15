НАТО призвал увеличить войска в Европе

Североатлантическому альянсу необходимо увеличить численность войск в Европе. Об этом заявил главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, передает РИА «Новости».
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«Я не думаю, что наши позиции достигли подходящего и требуемого уровня. Поэтому думаю, что мне хотелось бы иметь (дополнительные) постоянные силы», — сказал Скапарротти.
Ранее глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что в гонке вооружений с Россией не может быть победителя. По мнению Столтенберга, «она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах».