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НАТО призвал увеличить войска в Европе
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НАТО призвал увеличить численность войск в Европе 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Flickr / 1GNC Münster
Североатлантическому альянсу необходимо увеличить численность войск в Европе. Об этом заявил главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, передает РИА «Новости».
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«Я не думаю, что наши позиции достигли подходящего и требуемого уровня. Поэтому думаю, что мне хотелось бы иметь (дополнительные) постоянные силы», — сказал Скапарротти.
Ранее глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что в гонке вооружений с Россией не может быть победителя. По мнению Столтенберга, «она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах».
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