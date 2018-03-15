Военнослужащие и служащие Балтийского флота на островах Финского залива досрочно проголосовали на выборах Президента России

Доставка членов территориальных избирательных комиссий и независимых наблюдателей к местам проведения голосования осуществлялась с помощью вертолётов армейской авиации Западного военного округа.

На отдалённых островах Гогланд, Большой Тюттерс, Сескар и Мощный, расположенных в Финском заливе, досрочно проголосовали на выборах Президента РФ смотрители маяков и личный состав постов наблюдения Балтийского флота.

Доставка членов территориальных избирательных комиссий и независимых наблюдателей к местам проведения голосования осуществлялась с помощью вертолётов армейской авиации Западного военного округа.

Досрочное голосование проводилось с целью реализации конституционного права избирателей — военнослужащих и гражданского персонала, которые выполняют задачи в труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках и островах Финского залива и не имеют возможности прибыть в день выборов на избирательные участки.