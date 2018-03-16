На полигоне Хмелёвка развернули «Бастионы»

На Балтфлоте проходят учения береговых ракетных комплексов. На полигоне Хмелёвка развернули «Бастионы». Их на Балтике в полевых условиях продемонстрировали впервые.

Впервые «Бастионы» Балтийского флота попадают в объективы телекамер в полевых условиях. По легенде учений мобильные ракетные комплексы выдвигаются в заданный район для нанесения удара по морским целям.

Этот новейший комплекс оснащается сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Он способен уничтожать надводные корабли всех типов.

Алексей Анкудинов, корреспондент:

— Одного «Бастиона» достаточно для защиты шестисот километров побережья. Боекомплект каждого комплекса может включать в себя до тридцати шести ракет. Расчёт производит его развертывание за каких-то пять минут.

Расчёт боевой машины состоит из трёх человек: командира, оператора-техника и водителя. «Бастион» может совершать многокилометровые марши и быстро менять позиции.

Иван Шереметов, начальник оперативного отделения 25-й ракетной бригады:

— Данный комплекс зарекомендовал себя с лучшей стороны. По сравнению с предыдущим комплексом, он был уже морально устаревшим.

Своё боевое крещение «Бастион» прошёл в Сирии . Эти кадры Минобороны опубликовало в 2016 году. Комплекс уничтожает наземные объекты боевиков, подтверждая свою универсальность.

Ограниченные просторы Балтики не позволяют проводить настоящие стрельбы. Слишком высокая дальность полёта ракеты и поражающий эффект. В ходе манёвров ракетчики отрабатывают навыки по поиску условного противника и выполняют имитацию пуска.

— Электронные пуски нужны для того, чтобы отработать до автоматизма действия личного состава, чтобы потом в боевой ситуации никаких вопросов не возникало.