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На полигоне Хмелёвка развернули «Бастионы»
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На полигоне Хмелёвка развернули «Бастионы» 

Вести Калининград 16 марта 2018
Фото: Вести Калининград
На Балтфлоте проходят учения береговых ракетных комплексов. На полигоне Хмелёвка развернули «Бастионы». Их на Балтике в полевых условиях продемонстрировали впервые.
Впервые «Бастионы» Балтийского флота попадают в объективы телекамер в полевых условиях. По легенде учений мобильные ракетные комплексы выдвигаются в заданный район для нанесения удара по морским целям.
Этот новейший комплекс оснащается сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Он способен уничтожать надводные корабли всех типов.
Алексей Анкудинов, корреспондент:
— Одного «Бастиона» достаточно для защиты шестисот километров побережья. Боекомплект каждого комплекса может включать в себя до тридцати шести ракет. Расчёт производит его развертывание за каких-то пять минут.
Расчёт боевой машины состоит из трёх человек: командира, оператора-техника и водителя. «Бастион» может совершать многокилометровые марши и быстро менять позиции.
Иван Шереметов, начальник оперативного отделения 25-й ракетной бригады:
— Данный комплекс зарекомендовал себя с лучшей стороны. По сравнению с предыдущим комплексом, он был уже морально устаревшим.
Своё боевое крещение «Бастион» прошёл в Сирии. Эти кадры Минобороны опубликовало в 2016 году. Комплекс уничтожает наземные объекты боевиков, подтверждая свою универсальность.
Ограниченные просторы Балтики не позволяют проводить настоящие стрельбы. Слишком высокая дальность полёта ракеты и поражающий эффект. В ходе манёвров ракетчики отрабатывают навыки по поиску условного противника и выполняют имитацию пуска.
Василий Ефимов, старший техник-оператор берегового ракетного комплекса «Бастион»:
— Электронные пуски нужны для того, чтобы отработать до автоматизма действия личного состава, чтобы потом в боевой ситуации никаких вопросов не возникало.
Наличие таких видов вооружения играет стратегическую роль в Балтийском регионе, где НАТО то и дело проводит учения, наращивая свою группировку. После завершения плановых учений комплексы продолжат своё боевое дежурство и охрану морских рубежей России.
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