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Комплекс «Бастион» отрабатывает удары по условному противнику на Кавказе
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Комплекс «Бастион» отрабатывает удары по условному противнику на Кавказе 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) в ходе тренировок на военных полигонах на Кавказском побережье отрабатывают удары по условному противнику, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.
"Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, приведение комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, а также тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов и действия диверсионно-разведывательных групп условного противника", — сказал он.
Кроме того, военнослужащие ракетно-артиллерийского соединения провели учения по разминированию участка дороги.
Трухачев добавил, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов также выполнят электронные пуски ракет.
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