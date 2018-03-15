Россияне выбирают названия для ракет, представленных Путином

Предложенные губернатором Ленобласти Александром Дрозденко названия новейших видов российского вооружения не вошли в список лидирующих наименований.

Напомним, что поучаствовать в выборе названий россиянам предложил президент Владимир Путин , анонсировавший новое оружие во время послания Федеральному собранию.

Одним из первых на призыв откликнулся губернатор Дрозденко. Он предложил защитить страну от ядерной угрозы «Муромцем» и «Добрыней».

Уже второго марта сайт Минобороны обрушили желающие предложить свои названия.