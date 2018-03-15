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Россияне выбирают названия для ракет, представленных Путином
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Россияне выбирают названия для ракет, представленных Путином 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Предложенные губернатором Ленобласти Александром Дрозденко названия новейших видов российского вооружения не вошли в список лидирующих наименований.
Напомним, что поучаствовать в выборе названий россиянам предложил президент Владимир Путин, анонсировавший новое оружие во время послания Федеральному собранию.
Одним из первых на призыв откликнулся губернатор Дрозденко. Он предложил защитить страну от ядерной угрозы «Муромцем» и «Добрыней».
Уже второго марта сайт Минобороны обрушили желающие предложить свои названия.
В ходе онлайн-голосования к середине дня 15 марта определились три лидирующих позиции: более 19 тысяч человек предлагают выбрать название «Горыныч» для боевого лазерного комплекса; более 26 тысяч человек выступают за наречение беспилотного подводного аппарата «Карасем». Более 380 тысяч человек поддержали Рамзана Кадырова в его предложении назвать «Пальмирой» крылатую ракету с ядерной энергоустановкой.
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