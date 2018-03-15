Ещё
Росавиация подтвердила возможность эксплуатации Ка-226Т при высоких температурах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавиация подтвердила возможность эксплуатации Ка-226Т при высоких температурах 

Ростех 15 марта 2018
Фото: Ростех
Фото: Александр Уткин
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало холдингу «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех дополнение к сертификату типа вертолета Ка-226Т, разрешающее эксплуатацию в экстремально высоких температурах окружающего воздуха. Документ позволит начать коммерческие поставки вертолета в страны с жарким климатом.
Выданный Росавиацией сертификат стал итогом испытаний, которые специалисты холдинга и иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company провели в Иране в сентябре 2017 года. Их целью было подтверждение возможности эксплуатации вертолета при температуре окружающего воздуха до +50 °С.
«Потенциальные эксплуатанты Ка-226Т уже имели шанс ознакомиться с его возможностями на конференции, которую мы проводили по итогам испытаний в Иране осенью прошлого года. Безусловно, документальное подтверждение станет дополнительным аргументом в наших переговорах с компаниями, проявляющими интерес к приобретению этих вертолетов», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Вертолет обладает высокими летно-техническими характеристиками. Например, за счет более мощных (по сравнению с версией Ка-226А) двигателей на 20% выросла энерговооруженность Ка-226Т, а практический потолок составляет 7300 м — один из лучших в классе легких вертолетов.
Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной авариестойкой топливной системой. Максимальная скороподъемность 10 м/с, экологичность и низкая шумность полета, высокая маневренность позволяют эксплуатировать Ка-226Т в различных климатических и рельефных условиях, в том числе над городами в условиях плотной застройки. Ка-226Т незаменим при нестабильной атмосфере и сильных ветрах в степной местности. Вертолет может эксплуатироваться в разном климате при резких температурных перепадах, а также в условиях, когда существует вероятность обледенения. Все это делает вертолет одним из лучших в своем классе.
Ростех: последние новости
Ролик КРЭТ победил в конкурсе корпоративного видео «Вертолеты России» передали ГТЛК первый в этом году медицинский «Ансат» «Калашников» приступил к строительству быстроходных катеров для Росгвардии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля254
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России131
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам51
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение