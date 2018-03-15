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В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов
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В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Победители и призеры конкурса будут определены открытым голосованием с 26 по 30 марта на итоговом заседании конкурсной комиссии, состоящей из независимых представителей военных вузов.
Сегодня в Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии А. В. Хрулёва завершился второй этап конкурса лучших научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ.
В текущем году на рассмотрение конкурсной комиссии в академию представлено более 100 научных работ из 11 организаций высшего образования Минобороны РФ по пяти разделам военных наук, таких как: военная автомобильная техника, транспортное строительство, технические службы тыла и др.
В настоящее время проводится предварительная экспертная оценка соответствия работ условиям конкурса (наличие необходимой документации к работам, акты реализации и патенты на полезные модели, публикации научных статей).
Победители и призеры конкурса будут определены открытым голосованием с 26 по 30 марта на итоговом заседании конкурсной комиссии, состоящей из независимых представителей военных вузов.
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