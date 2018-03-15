Ещё
В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудят современные военно-политические технологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудят современные военно-политические технологии 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Цель научного семинара — рассмотрение вопросов эффективности управления национальной обороной, укрепления безопасности и обороноспособности России.
27 марта Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации будет проведен научный семинар «Современные военно-политические технологии: сущность, содержание и перспективы их применения в управлении обороной Российской Федерации».
Цель семинара — рассмотрение вопросов эффективности управления национальной обороной, укрепления безопасности и обороноспособности России.
В ходе семинара участники обсудят понятийный аппарат, формы, содержание и особенности применения военно-политических технологий в процессе принятия управленческих решений в интересах обороны и безопасности страны. По результатам мероприятия планируется определение общих подходов к пониманию сущности и содержания военно-политических технологий и возможности их использования в управлении обороной Российской Федерации.
В работе семинара, помимо сотрудников академии, примут участие ученые и практики ведущих учебных заведений Москвы, политологи и эксперты, занимающиеся проблемами управления обороной Российской Федерации.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Артиллерийские разведчики соединения ЮВО совершенствуют навыки на новейших системах разведки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля254
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России131
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам51
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение