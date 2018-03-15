В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудят современные военно-политические технологии

Цель научного семинара — рассмотрение вопросов эффективности управления национальной обороной, укрепления безопасности и обороноспособности России

27 марта Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации будет проведен научный семинар «Современные военно-политические технологии: сущность, содержание и перспективы их применения в управлении обороной Российской Федерации».

Цель семинара — рассмотрение вопросов эффективности управления национальной обороной, укрепления безопасности и обороноспособности России.

В ходе семинара участники обсудят понятийный аппарат, формы, содержание и особенности применения военно-политических технологий в процессе принятия управленческих решений в интересах обороны и безопасности страны. По результатам мероприятия планируется определение общих подходов к пониманию сущности и содержания военно-политических технологий и возможности их использования в управлении обороной Российской Федерации.