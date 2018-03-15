НАТО заявила о приверженности договоренностям по контролю за вооружениями

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости НАТО заявила, что альянс остается привержен соглашениям по контролю за вооружениями, в том числе Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается в ежегодном докладе о деятельности НАТО за 2017 год.

"Контроль за обычными вооружениями в европейских соглашениях по контролю за обычными вооружениями остается краеугольным камнем для безопасности Европы", — говорится в докладе НАТО.

Согласно документу, организация намерена и далее придерживаться «принципам открытости», в том числе, в отношении соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом в альянсе заявили, что обеспокоены «выборочным» соблюдением соглашений со стороны России

"Альянс обеспокоен.. российским выборочным выполнением Венского документа и документа по открытому небу, приостановкой ей договора об обычных вооружённых силах в Европе, а также игнорированием Будапештского меморандума и заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", — сообщается в документе.