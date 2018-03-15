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НАТО заявила о приверженности договоренностям по контролю за вооружениями
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НАТО заявила о приверженности договоренностям по контролю за вооружениями 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. НАТО заявила, что альянс остается привержен соглашениям по контролю за вооружениями, в том числе Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается в ежегодном докладе о деятельности НАТО за 2017 год.
"Контроль за обычными вооружениями в европейских соглашениях по контролю за обычными вооружениями остается краеугольным камнем для безопасности Европы", — говорится в докладе НАТО.
Согласно документу, организация намерена и далее придерживаться «принципам открытости», в том числе, в отношении соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом в альянсе заявили, что обеспокоены «выборочным» соблюдением соглашений со стороны России.
"Альянс обеспокоен.. российским выборочным выполнением Венского документа и документа по открытому небу, приостановкой ей договора об обычных вооружённых силах в Европе, а также игнорированием Будапештского меморандума и заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", — сообщается в документе.
Ранее МИД РФ заявлял, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договорённостям, в частности, по ДРСМД и по открытому небу. Российский посол в США Анатолий Антонов также подчеркивал, что представленные в послании президента России Владимира Путина вооружения не подпадают под ограничения ДРСМД.
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.
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