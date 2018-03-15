Конструктор рассказал об испытаниях беспилотник сопровождения «Сириус»

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости . Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения «Сириус», способный находится в воздухе несколько дней, совершил свой первый испытательный полет и плавно приземлился, сообщил РИА Новости генеральный конструктор аппарата Александр Бегак.

"Цель проекта — создать гражданский конкурентоспособный на мировом уровне самолет сопровождения, в том числе и для арктического региона. Беспилотное воздушное судно-спутник сможет многодневно находиться в воздухе и служить ретранслятором радиосигналов, проводить дистанционное зондирование Земли, обследовать трубопроводы, сопровождать суда в полярных широтах и осуществлять ледовую разведку", — рассказал Бегак.

Он отметил, что «Сириус» может быть оснащен оборудованием мониторинга контроля и управления целым роем дронов, а также выполнять другие спецзадачи. «Взлетный вес с полезной нагрузкой составляет 140 килограммов, высота полета — более 10 километров. Точную высоту, продолжительность полета и скорость пока не раскрываем. Размах крыльев беспилотника — порядка девяти метров, длина летательного аппарата — около двух метров», — уточнил конструктор.

По его словам, проект создается в рамках инициированной президентом РФ Владимиром Путиным Национальной технологической инициативы (НТИ), и в соответствии с утвержденной дорожной картой группы «Аэронет».