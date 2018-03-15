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Конструктор рассказал об испытаниях беспилотник сопровождения «Сириус»
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Конструктор рассказал об испытаниях беспилотник сопровождения «Сириус» 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения «Сириус», способный находится в воздухе несколько дней, совершил свой первый испытательный полет и плавно приземлился, сообщил РИА Новости генеральный конструктор аппарата Александр Бегак.
"Цель проекта — создать гражданский конкурентоспособный на мировом уровне самолет сопровождения, в том числе и для арктического региона. Беспилотное воздушное судно-спутник сможет многодневно находиться в воздухе и служить ретранслятором радиосигналов, проводить дистанционное зондирование Земли, обследовать трубопроводы, сопровождать суда в полярных широтах и осуществлять ледовую разведку", — рассказал Бегак.
Он отметил, что «Сириус» может быть оснащен оборудованием мониторинга контроля и управления целым роем дронов, а также выполнять другие спецзадачи. «Взлетный вес с полезной нагрузкой составляет 140 килограммов, высота полета — более 10 километров. Точную высоту, продолжительность полета и скорость пока не раскрываем. Размах крыльев беспилотника — порядка девяти метров, длина летательного аппарата — около двух метров», — уточнил конструктор.
По его словам, проект создается в рамках инициированной президентом РФ Владимиром Путиным Национальной технологической инициативы (НТИ), и в соответствии с утвержденной дорожной картой группы «Аэронет».
Создание авиационной лаборатории «Авиатор» состоялось в 2000 году. В том же году Бегак представлял Россию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил парашютный прыжок на Южный полюс. По возвращению конструктору и его команде был выделен земельный участок в Пятигорске, где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория. Сейчас на ее базе действует также авиационно-технический клуб «Авиатор».
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