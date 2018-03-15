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В Минобороны рассказали о перспективных направлениях работы научных школ
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В Минобороны рассказали о перспективных направлениях работы научных школ 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 15 мар — РИА Новости. Сотни научных школ в военных вузах заняты робототехникой, искусственным интеллектом, военной кибернетикой и другими перспективными направлениями, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.
"Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений", — сказал Панков на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».
По его словам, результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.
"В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России — 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1,7 тысячи докторов наук и свыше 9 тысяч кандидатов наук", — добавил Панков.
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