В Минобороны рассказали о применении искусственного интеллекта в ВС

"Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", — сказал Цаликов.

По его словам, Минобороны в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с вооруженными силами, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.

"Мы собрали конференцию на базе министерства обороны, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено. Именно такое движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех", — заключил Цаликов.