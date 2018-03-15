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В Минобороны рассказали о применении искусственного интеллекта в ВС
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В Минобороны рассказали о применении искусственного интеллекта в ВС 

РИА Новости 15 марта 2018
КУБИНКА (Московская область), 15 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».
"Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", — сказал Цаликов.
По его словам, Минобороны в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с вооруженными силами, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.
"Мы собрали конференцию на базе министерства обороны, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено. Именно такое движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех", — заключил Цаликов.
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