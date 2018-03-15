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Спецназ Балтфлота отрабатывает беспарашютное десантирование
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Спецназ Балтийского флота отрабатывает беспарашютное десантирование на побережье условного противника 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненого с поля боя с последующей погрузкой на вертолет.
В Калининградской области военнослужащие подразделений специального назначения Балтийского флота отрабатывают беспарашютное десантирование посадочным способом с транспортно-боевого вертолета Ми-8 с последующим отражением атаки подразделения условного противника.
Кроме того, военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненого с поля боя с последующей погрузкой на вертолет.
По плану тренировок с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.
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