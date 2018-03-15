Спецназ Балтфлота отрабатывает беспарашютное десантирование

Спецназ Балтийского флота отрабатывает беспарашютное десантирование на побережье условного противника

Кроме того, военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненого с поля боя с последующей погрузкой на вертолет.

Калининградской области военнослужащие подразделений специального назначения Балтийского флота отрабатывают беспарашютное десантирование посадочным способом с транспортно-боевого вертолета Ми-8 с последующим отражением атаки подразделения условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполняют эвакуацию условно раненого с поля боя с последующей погрузкой на вертолет.

По плану тренировок с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.