Введение в строй боевых роботов обеспечит мировое лидерство ВС РФ на годы вперед

Россия в последние годы действительно сделала серьезную ставку на производство боевых роботов — считает заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин

Россия компенсировала провал девяностых годов

Таким образом, Андрей Петрович прокомментировал слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу , что боевые роботы — это не завтрашний день российских Вооруженных сил, а их настоящее.

По словам министра, создание беспилотной техники энергично реализуется предприятиями российского ОПК, что хорошо видно и по статистике — например, несколько лет назад у нас было 160 ДРЛО, а теперь почти 1800.

Кроме того, Россия начала войсковые испытания боевых роботов, причем есть основания говорить, что уже в текущем календарном году может начаться серийное производство данной военной техники.

«На самом деле, не надо здесь забывать, что у нас в этом вопросе были очень серьезные проблемы — мы, как известно, очень сильно провалились в девяностые годы, а именно в это время весь мир начал создавать технологическую базу и вести работы надо созданием подобной военной техники. Так что, мы здесь просто наверстываем упущенное», — заключает Кошкин.

Россия в этом вооружении никого не копирует

Как замечает эксперт, у России до недавнего времени было серьезное отставание по производству беспилотников, а также дистанционно управляемых военных средств, и решение этой проблемы было одной из наших главных стратегических целей.

«Поэтому мы, главным образом, ликвидировали здесь данный провал, а также поставили перед собой задачу не только догнать мировых лидеров в этой области военной техники, но и постепенно перегнать их», — констатирует Кошкин.

Нельзя сказать, что эта задача полностью выполнена — например, у нас нет готовых ударных воздушных беспилотников в то время, как в армии США они являются штатной единицей уже десять лет. При этом, учитывая взятые сегодня темпы, можно быть уверенными, что данная задача в ближайшей перспективе будет решена российскими конструкторами.

«Также нужно понимать, что мы не ставим задачу скопировать то, что производят зарубежные военно-промышленные комплексы, а хотим создать именно то, что сегодня нужно нашим Вооруженным силам», — резюмирует Кошкин.

Россия постепенно выводит свою армию на новый уровень

Количественные данные, упомянутые Шойгу, также являются показателем качества, поскольку, по мнению Кошкина, это говорит о том, что мы уже дошли до такого технологического уровня, когда можем производить не только опытные прототипы, но и средства, которые на постоянной основе в состоянии выполнять конкретные боевые задачи.

«Поэтому перед нами достаточно четкая характеристика уровня развития нашего оборонно-промышленного комплекса, и это, естественно, не может не радовать. Все это также показывает качество сегодняшней подготовки Вооруженных сил РФ и говорит о выводе Российской армии на принципиально новый уровень», — заключает Кошкин.

В этом контексте нельзя забывать и про то, что наш верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на встрече с коллективами предприятий ОПК поставил четкую задачу, что нам нужно вести работы в области искусственного интеллекта, поскольку это будущее, и тот, кто захватит здесь лидерство, и получит в итоге решающее преимущество.

«При этом, здесь речь идет о внедрении искусственного интеллекта не только в военных технологиях, но и в гражданской сфере, поэтому разговор в этом вопросе идет о выводе всего народного хозяйства на новый уровень», — констатирует Кошкин.

Боевые роботы — это магистральное направление для российского ОПК Соответственно, перед предприятиями ОПК стоит четкая задача в виде создания полноценных образцов искусственного интеллекта и быстрого внедрения их в вооруженные силы. И здесь можно сказать, что данная задача успешно реализовывается. Это как раз и видно по тем числовым данным, которые озвучил Шойгу на своем сегодняшнем общении с журналистами.

«Здесь необходимо обязательно сказать про технополис «Эра», который сейчас открывается в Анапе и который должен заняться разработкой новейших и передовых вооружений для нужд Российской армии», — резюмирует Кошкин.

Все это коррелирует с задачей подготовки новых научных кадров для предприятий ОПК, которая сегодня также успешно реализуется в рамках выполнения всех этих проектов по созданию боевых роботов для нужд Российской армии.

«Это и является основой для того, что в России и дальше будут развиваться, как передовые военные технологии, так и такое понятие, как искусственный интеллект. На сегодня три государства успешно развивают данное военное направление — это Китай , США и Россия, причем эксперты говорят о том, что в будущем у Вашингтона в этой области будет гораздо больше проблем, чем у Москвы , что и подтверждается целым рядом факторов», — заключает Кошкин.

Таким образом, Россия очень скоро может захватить лидерство на этом направлении перспективной военной техники, что в результате и станет тем фактором, который обеспечит нашей стране преимущество над нашими оппонентами.

«Боевые роботы — это магистральное направление в рамках развития наших вооруженных сил, что уже очень скоро принесет свои плоды, конвертировав все эти усилия в эффективный результат», — констатирует Кошкин.