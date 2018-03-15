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Новое Боевое знамя вручили дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе
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Новое Боевое знамя вручили дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Боевое знамя нового образца вручили Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе. Торжественная церемония прошла в дивизии в преддверии дня Росгвардии.
На Геральдическом совете при президенте России было принято решение о замене Боевых знамен уже с той символикой, которая утверждена для Федеральных служб Росгвардии. Была проведена большая, объемная работа по переизданию Боевых знамен, их согласованию с Геральдическим советом. И вот указом президента эта символика утверждена, идет процедура вручения новых Боевых знамен воинским соединениям и частям Войск Росгвардии
— первый заместитель директора Росгвардии,
генерал-полковник
Сергей Меликов.
Вместе с грамотой президента России он торжественно передал новое знамя командиру дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского
генерал-майору
Дмитрию Черепанову. По словам Сергея Меликова, наряду с дивизией имени
Ф. Э. Дзержинского
Боевое знамя нового образца первым также получил Саратовский военный институт. Воинское формирование и высшее учебное заведение представят войска Росгвардии на Параде Победы 9 мая на Красной площади.
Этот день войдет в историю дивизии. Знамя будет напоминать каждому военнослужащему о священном долге служения Отечеству. Сегодня мы ощущаем особую гордость за принадлежность к войскам национальной гвардии России, за принадлежность к делу защиты жизненных интересов государства и его граждан. Я заверяю руководство войск и ветеранов в том, что на твердом фундаменте исторической памяти и под сенью нового Боевого знамени
воины-дзержинцы
останутся верны славным боевым традициям предков и будут надежными защитниками Родины
— Дмитрий Черепанов.
В торжественной церемонии передачи Боевого знамени приняли участие почетные гости, представители общественных организаций, духовенства, силовых структур, ветераны. Участники мероприятия также возложил цветы к мемориалу воинам дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского, погибшим при исполнении воинского долга.
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