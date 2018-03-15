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Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонах
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Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонах 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Боевое упражнение по минным постановкам было отработано в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-2.
Большие десантные корабли (БДК) «Королёв» и «Александр Шабалин» Балтийского флота в составе корабельной минно-заградительной группы в рамках плановых занятий по боевой подготовке (выполнение элементов курсовой задачи К-2) выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах в Балтийском море.
Экипажи десантных кораблей осуществили постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе, поставив в общей сложности 20 учебных донных мин.
Кроме минирования акватории моряки-десантники отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. При этом основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.
При стоянке на незащищённом рейде экипажи БДК выполнили задачи противодиверсионной обороны кораблей и провели учебное гранатометание.
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