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Авторы «Военной мысли» обосновали рациональный вариант построения системы радиолокационной разведки ПВО при борьбе с гиперзвуковыми и баллистическими средствами
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Авторы «Военной мысли» обосновали рациональный вариант построения системы радиолокационной разведки ПВО при борьбе с гиперзвуковыми и баллистическими средствами 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Статья коллектива авторов, посвященная этому вопросу, опубликована в мартовском номере журнала.
В марте журнал «Военная мысль» опубликовал статью доцента кафедры Военной академии ВКО, кандидата военных наук полковника запаса С. П. Коробкова, начальника кафедры Военной академии ВКО полковника А. А. Нерастенко и старшего преподавателя Военной академии ВКО, кандидата технических наук подполковника А. Г. Созыкина, посвященную обоснованию рационального варианта построения системы радиолокационной разведки соединения ПВО при борьбе с гиперзвуковыми и баллистическими средствами противника.
В статье представлены методический подход к выбору рационального варианта построения системы радиолокационной разведки соединения ПВО и возможный вариант ее построения при борьбе с гиперзвуковыми и баллистическими средствами воздушно-космического нападения противника.
Предложенный авторами метод позволит сформировать и обосновать рациональный вариант построения сил и средств радиолокационной разведки и подсистемы сбора, обработки и выдачи информации — для радиолокационного обеспечения боевых действий соединения ПВО, решающего задачу борьбы с гиперзвуковыми и баллистическими целями противника, и не ухудшит возможностей по радиолокационной разведки других классов средств воздушно-космического нападения противника.
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