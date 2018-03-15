«Тайфун» и Су-30. Маневры на Балтикой 

Минобороны Италии опубликовало видео учений «Балтийский орел» (Baltic Eagle). В рамках учений итальянские истребители обеспечивали патрулирование неба Эстонии и не раз встречались в воздухе с российскими машинами. В видеокадры попали российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, два истребителя Су-27 и один Су-30СМ. Последний совершил маневр в непосредственной близости от итальянского «Тайфуна» (Typhoon). Кроме того, в ролике присутствуют эстонские самолеты Ан-2 и Л-39, а также истребители НАТО.