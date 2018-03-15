Ещё
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на полигоне Нагвалоу осваивают ПТРК «Штурм-С»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на полигоне Нагвалоу осваивают ПТРК «Штурм-С» 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всего в учебных мероприятиях принимают участие до 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках занятий по боевой подготовке готовится к выполнению боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С».
В ходе учебы на черноморском побережье полигона Нагвалоу военнослужащие с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного МТЛБ проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем, совершенствуют навыки в выборе и оборудовании огневых позиций, выполняют нормативы по развертыванию комплекса с отработкой элементов стрельбы.
Также на занятиях противотанковые расчеты соединения тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов «Штурм-С».
Возможности тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей. Учебный комплекс способен имитировать различные помехи, действующие на расчет машины при выстреле — засветка, звуковые эффекты и задымление.
В завершение подготовки в апреле военнослужащие выполнят боевые стрельбы на одном из полигонов ЮВО в Краснодарском крае. Расчетам «Штурм-С» предстоит поразить около 40 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику противника на дальностях до 5 тыс. м.
Всего в учебных мероприятиях принимают участие до 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц МТЛБ и автомобилей обеспечения.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Артиллерийские разведчики соединения ЮВО совершенствуют навыки на новейших системах разведки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля254
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России131
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам51
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение