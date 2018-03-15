Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на полигоне Нагвалоу осваивают ПТРК «Штурм-С»

Всего в учебных мероприятиях принимают участие до 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках занятий по боевой подготовке готовится к выполнению боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С».

В ходе учебы на черноморском побережье полигона Нагвалоу военнослужащие с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного МТЛБ проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем, совершенствуют навыки в выборе и оборудовании огневых позиций, выполняют нормативы по развертыванию комплекса с отработкой элементов стрельбы.

Также на занятиях противотанковые расчеты соединения тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов «Штурм-С».

Возможности тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей. Учебный комплекс способен имитировать различные помехи, действующие на расчет машины при выстреле — засветка, звуковые эффекты и задымление.

В завершение подготовки в апреле военнослужащие выполнят боевые стрельбы на одном из полигонов ЮВО в Краснодарском крае . Расчетам «Штурм-С» предстоит поразить около 40 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику противника на дальностях до 5 тыс. м.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие до 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц МТЛБ и автомобилей обеспечения.