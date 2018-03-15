Разведчики ЮВО в Кабардино-Балкарии пройдут курсы по горнолыжной подготовке

На завершающем этапе они совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м в полной экипировке, масса которой составляет не менее 30 кг.

Более 100 инструкторов по горной подготовке и разведчиков горных мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке на полигоне Терскол ( Кабардино-Балкария ).

Обучение пройдет в течение месяца в несколько этапов. Программой предусмотрено как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.

На первом этапе участники изучат особенности структуры снежного покрова и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий в случае попадания в лавины, а также в других нештатных ситуациях. Кроме того, военнослужащие освоят порядок подготовки лыж и другого горнолыжного снаряжения и экипировки к применению.

На этапе практических действий участники изучат приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На завершающем этапе подготовки разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м в полной экипировке, масса которой составляет не менее 30 кг.

Военнослужащие отработают вопросы всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при выполнении групповых спусков на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам с проведением стрельбы из стрелкового оружия и отработкой элементов ведения боя в горах.

При проведении практических занятий каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.