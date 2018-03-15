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Ка-27 обнаружили у берегов Крыма «вражеские» подлодки
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Ка-27 обнаружили у берегов Крыма «вражеские» подлодки: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолетчики ЧФ отработали сброс гидроакустические буев в районе предполагаемого «вторжения».
Палубная авиация Черноморского флота провела учения по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника.
Во время тренировок экипажи Ка-27ПЛ сбрасывали гидроакустические буи, чтобы определить координаты целей.
Гидроакустический комплекс, которым оснащены вертолеты, способен находить цели на глубине до ста метров в радиусе восьми километров.
Если б поступила дополнительная команда, Ка-27ПЛ смогли бы уничтожить противника с помощью глубинных бомб.
Ранее подобные упражнения отработали экипажи вертолетов Балтийского флота.
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