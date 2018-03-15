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Российский ВМФ модернизировал почти все свои спасательные аппараты
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Российский ВМФ модернизировал почти все свои спасательные аппараты 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Главное командование ВМФ России практически завершило программу ремонта и модернизации всех стоящих на вооружении спасательных глубоководных аппаратов, сообщил в четверг журналистам представитель флота Игорь Дыгало.
По плану, доля новейших аварийно-спасательных судов, катеров и аппаратов в профильных отрядах ВМФ РФ к 2020 году превысит 70%.
"Наряду с продолжающимся оснащением поисково-спасательных сил, главное командование ВМФ практически завершило программу модернизации всех имеющихся на вооружении службы поисковых и аварийно-спасательных работ глубоководных спасательных аппаратов", — сказал Дыгало.
После ремонта и модернизации аппараты будут эксплуатироваться как минимум 15 лет.
"Последний в линейке модернизируемых спасательный глубоководный аппарат проекта 18270 «Бестер» находится на завершающем этапе проведения модернизационных работ и в 2019 году будет передан в состав Северного флота", — добавил представитель ВМФ России.
"Бестер" предназначен для помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 метров, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ. Модернизируемый на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге «Бестер» будет обладать характеристиками второго аппарата этой серии — «Бестер-1» проекта 18271, который входит в состав Тихоокеанского флота.
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