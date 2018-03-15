Российский ВМФ модернизировал почти все свои спасательные аппараты

По плану, доля новейших аварийно-спасательных судов, катеров и аппаратов в профильных отрядах ВМФ РФ к 2020 году превысит 70%.

"Наряду с продолжающимся оснащением поисково-спасательных сил, главное командование ВМФ практически завершило программу модернизации всех имеющихся на вооружении службы поисковых и аварийно-спасательных работ глубоководных спасательных аппаратов", — сказал Дыгало.

После ремонта и модернизации аппараты будут эксплуатироваться как минимум 15 лет.

"Последний в линейке модернизируемых спасательный глубоководный аппарат проекта 18270 «Бестер» находится на завершающем этапе проведения модернизационных работ и в 2019 году будет передан в состав Северного флота", — добавил представитель ВМФ России.