Около 20 боевиков были убиты в южной провинции Афганистана

Лашкар-Гах / Афганистан /, 19 марта / Синьхуа / — Около 20 вооруженных боевиков были убиты во время операций афганских войск в провинции Гильменд, на юге Афганистана. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел , опубликованном в понедельник.

По заявлению, силы обороны и безопасности Афганистана начали несколько военных операций в воскресенье в провинции Гильменд, в результате 20 боевиков были уничтожены. Жертв среди мирного населения и сил безопасности нет. В ходе операций также были обнаружены боеприпасы.