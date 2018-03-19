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Около 20 боевиков были убиты в южной провинции Афганистана
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Около 20 боевиков были убиты в южной провинции Афганистана 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Лашкар-Гах /Афганистан/, 19 марта /Синьхуа/ — Около 20 вооруженных боевиков были убиты во время операций афганских войск в провинции Гильменд, на юге Афганистана. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел, опубликованном в понедельник.
По заявлению, силы обороны и безопасности Афганистана начали несколько военных операций в воскресенье в провинции Гильменд, в результате 20 боевиков были уничтожены. Жертв среди мирного населения и сил безопасности нет. В ходе операций также были обнаружены боеприпасы.
Представители движения «Талибан» пока не прокомментировали произошедшее. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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