Артиллеристы в Чечне провели боевые стрельбы

Артиллеристы ЮВО в Чечне провели боевые стрельбы в горных условиях

В рамках функционирования разведывательно-огневого контура координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с БЛА и КРУС «Стрелец» на пункт управления артиллерией.

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне , провели тренировки разведывательно-огневого контура (РОК) в условиях горной местности.

Всего в тренировке принимало участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

В сложной горно-лесистой местности военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М».

Военнослужащие выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км, в том числе с закрытых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

В рамках функционирования РОК координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» на пункт управления артиллерией.

Кроме того, для огневого поражения разведанных целей в составе РОК соединения были задействованы авианаводчики, а также силы и средства армейской и штурмовой авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.