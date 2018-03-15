Флот защитил арктическую базу «Северный клевер»

Военнослужащие Северного флота, входящие в арктическую группировку на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, отразили нападение условного противника на базу "Северный клевер". Об этом в четверг "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

Главная цель учений — слаженные действия личного состава при отражении нападения на охраняемый объект и предотвращение диверсий. Военнослужащие отработали тактику оборонительных действий, вступили в бой и уничтожили противника. Эпизоды учения велись в том числе и в помещениях комплекса "Северный клевер".

В рамках учения бойцы стреляли из штатного оружия на специально подготовленном стрельбище с использованием приборов ночного видения. Занятия проходили в экстремальных климатических условиях, при температуре воздуха ниже 33 градусов.