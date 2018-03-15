Ещё
Флот защитил арктическую базу «Северный клевер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флот защитил арктическую базу «Северный клевер» 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Фото: Пресс-служба Северного флота
Военнослужащие Северного флота, входящие в арктическую группировку на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, отразили нападение условного противника на базу "Северный клевер". Об этом в четверг "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
Главная цель учений — слаженные действия личного состава при отражении нападения на охраняемый объект и предотвращение диверсий. Военнослужащие отработали тактику оборонительных действий, вступили в бой и уничтожили противника. Эпизоды учения велись в том числе и в помещениях комплекса "Северный клевер".
В рамках учения бойцы стреляли из штатного оружия на специально подготовленном стрельбище с использованием приборов ночного видения. Занятия проходили в экстремальных климатических условиях, при температуре воздуха ниже 33 градусов.
Арктическая группировка "Северный клевер" — это первый в Вооруженных силах России военный городок замкнутого цикла. Он построен с использованием современных технологий. Городок напоминает трилистник клевера. Комплекс рассчитан на одновременное проживание более 250 человек. "Северный клевер" имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения. Все здания предназначены для функционирования в условиях сверхнизких температур и высокого ветрового давления. Они соединены между собой крытыми переходами и оснащены уникальными системами вентиляции и обогрева.
Российская Газета: последние новости
Атомные подлодки Северного флота дошли до США Лавров: Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми На Кубани десантники высадились на новый военный полигон
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля232
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня31
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам49
Джонсон отказался жать руку послу России81
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение