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Северный флот на учениях отразил нападение на арктическую базу «Северный клевер»
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Северный флот на учениях отразил нападение на арктическую базу «Северный клевер» 

ТАСС 15 марта 2018
МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Военнослужащие тактической группы Северного флота, размещенной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провели учения по отражению нападения на базу «Северный клевер». Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.
"Военнослужащие отработали тактику оборонительных действий при нападении условных диверсантов на объект, ведение боя и уничтожение противника", — сказали в пресс-службе.
В ходе учений бойцы выполнили учебные стрельбы из штатного оружия. Учения проходили в темное время суток при температуре минус 33 градуса с применением приборов ночного видения. Главной целью была отработка слаженности действий личного состава тактической группы при отражении нападения на охраняемый объект и предотвращение диверсий.
Часть эпизодов учения выполнили в помещениях комплекса «Северный клевер», где проживают и несут службу военнослужащие. Все здания комплекса специально предназначаются для функционирования в условиях сверхнизких температур и высокого ветрового давления. Они соединены между собой крытыми переходами и оснащены уникальными системами вентиляции и обогрева.
Численность участников учений на флоте не уточняют.
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