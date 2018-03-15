Спутниковую связь и геолокацию кораблей в открытом море обеспечит разработка ростовского студента

ДГТУ заявило о разработке нового устройства, которое поможет решить проблему спутниковой связи между кораблями в открытом море. Придумал ее студент третьего курса из филиала в Каменск-Шахтинске. Илья Гринев работает над программно-аппаратным комплексом оперативного обмена навигационной информацией для речных и морских судов. Суть инновации в использовании новых mesh-сетей на низких частотах. Конфигурация их такова, что если у хотя бы одного корабля в сети будет допуск к спутниковой связи, то он обеспечит доступ к ней для всех включенных кораблей. Кроме того, новая система позволит отображать информацию в режиме реального времени о маршрутах всех судов, идущих рядом. Илья уверен, что его разработка найдет широкое применение в современном флоте, особенно на кораблях рыбопромыслового и транспортного флота.