Саперы ЦВО в Башкирии отработали разминирование с помощью новейшей БМР-3М «Вепрь»

Использование недавно поступившего на вооружение образца бронированной машины разминирования на базе шасси танка Т-90 позволило проделать проходы в минном поле на несколько минут быстрее.

Саперы отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) с помощью новейшей техники отработали задачи по разминированию минного поля во время учений на территории Башкирии

Инженеры использовали для этого единичный, недавно поступивший на вооружение образец бронированной машины разминирования БМР-3М на базе шасси танка Т-90. С помощью новой техники были проделаны проходы в минном поле на несколько минут быстрее.

БМР-3М «Вепрь» — российская бронированная машина разминирования на базе боевого танка Т-90. Основное предназначение — разведка, преодоление и разминирование минных полей. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколёсному расстоянию танков, БМП и БТР.

Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины — усиленная противоминная защита. На корпусе шасси размещена рубка экипажа, в которой располагается башенка командира, люки, смотровые приборы, а также установка с зенитным пулемётом. Рубка сварена из броневых катаных листов. Позади рубки находится платформа, установленная для транспортировки секции трала. Передняя часть корпуса и рубка покрыты контейнерами с динамической защитой.

В целях обеспечения внутренней и внешней связи на БМР-3М имеется радиостанция Р-123М, а также танковое переговорное устройство ТПУ. Для наблюдения за радио— и химической обстановкой установлены рентгенометр-радиометр и химический анализатор ГО-27. При работе ночью экипаж может использовать два встроенных прибора ночного видения без внешней подсветки 1ПН63М.

В качестве основного вооружения на БМР-3М используется 12,7-мм зенитный танковый пулемёт НСВТ. Также на машине установлены 8 гранатомётов системы постановки дымовой завесы 902В «Туча» для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.