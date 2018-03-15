Экипажи Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневое мастерство на полигоне в Краснодарском крае

Выполнение боевых стрельб осуществляется штатными 125-мм снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами ПТУР.

Танкисты российской военной базы в Абхазии в рамках полевого выхода на полигоне Майкопский в Краснодарском крае совершенствуют огневое мастерство на новейших танках Т-72Б3.

В ходе боевой подготовки в полевых условиях военнослужащие из орудий бронемашин с места и в движении поражают статичные и подвижные мишени, а также воздушные цели условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на Т-72Б3.

Выполнение боевых стрельб осуществляется штатными 125-мм снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами ПТУР. Максимальная дальность до объектов стрельбы составляет 3 тыс. м. При огневой работе в ночное время суток экипажи «тяжеловесов» применяют современные танковые приборы ночного видения с тепловизорами.

Также на полигоне механики-водители Т-72Б3 повышают навыки в вождении танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги.

С начала учебного года личный состав изучал тактико-технические характеристики машин и их вооружения, тренировался на современных компьютеризированных танковых тренажерах, а также выполнял стрельбы с использование 14,5 мм вкладного ствола, который монтируется в штатное орудие танка, применяя боеприпасы меньшего калибра.

Всего в двухнедельном полевом мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано до 40 единиц бронированной техники.