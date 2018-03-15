В Пермском СВУ пройдёт День открытых дверей

Будущие абитуриенты и их родители познакомятся с правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы училища.

В Пермском суворовском военном училище в апреле пройдёт День открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители познакомятся с правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы.

Потенциальные воспитанники СВУ и их родители смогут ознакомиться с условиями проживания и питания, особенностями службы и быта воспитанников.

Суворовцы покажут гостям классы, спортзал, жилые комнаты, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний: «современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа— и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.