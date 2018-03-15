«Аэрофлот» готов стать первым заказчиком гражданского сверхзвукового самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» готов стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета, если ему предоставят такую возможность, сказал в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор авиакомпании Виталий Савельев

«Для нас было бы здорово, если бы «Аэрофлоту» доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. Мы бы с удовольствием бы получили сверхзвуковую машину. Это жизненная необходимость и мы к этому вернемся все вместе во всей мировой авиации», — сказал он.

25 января президент России Владимир Путин после просмотра испытательного полета бомбардировщика Ту-160М в ходе общения с его создателями и испытателями предложил подумать над созданием гражданской версии подобных самолетов.

«За авиацией — будущее. И за боевой авиацией — с целью обеспечения обороноспособности, и за гражданской авиацией тоже. Надо подумать над гражданской версией подобных самолетов», — сказал тогда президент.