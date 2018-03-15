В ЗВО стартовал окружной этап конкурса командиров артиллерийских батарей

В течение недели лучшим офицерам-артиллеристам предстоит показать свои навыки в стрельбе и управлении огнем, выполнении нормативов по тактической, специальной, разведывательной, топогеодезической и физической подготовке.

В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) начался окружной этап конкурса полевой выучки командиров артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Владимира Михалкина

В течение недели лучшим офицерам-артиллеристам предстоит показать свои навыки в стрельбе и управлении огнем, выполнении нормативов по тактической, специальной, разведывательной, топогеодезической и физической подготовке.

При поражении мишеней участники конкурса будут применять гаубицы «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика» с учетом требований, предъявляемых к современным способам ведения боевых действий. Также военнослужащие посоревнуются в вождении боевой техники.

Конкурс артиллеристов проводится в целях повышения уровня профессиональной подготовки офицеров, совершенствования практических навыков управления вверенными им подразделениями.

Всего в соревнованиях принимают участие более 100 командиров артиллерийских батарей. Победители будут представлять округ на всеармейском этапе.