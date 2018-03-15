Ещё
В ЗВО стартовал окружной этап конкурса командиров артиллерийских батарей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЗВО стартовал окружной этап конкурса командиров артиллерийских батарей 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В течение недели лучшим офицерам-артиллеристам предстоит показать свои навыки в стрельбе и управлении огнем, выполнении нормативов по тактической, специальной, разведывательной, топогеодезической и физической подготовке.
В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) начался окружной этап конкурса полевой выучки командиров артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
В течение недели лучшим офицерам-артиллеристам предстоит показать свои навыки в стрельбе и управлении огнем, выполнении нормативов по тактической, специальной, разведывательной, топогеодезической и физической подготовке.
При поражении мишеней участники конкурса будут применять гаубицы «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика» с учетом требований, предъявляемых к современным способам ведения боевых действий. Также военнослужащие посоревнуются в вождении боевой техники.
Конкурс артиллеристов проводится в целях повышения уровня профессиональной подготовки офицеров, совершенствования практических навыков управления вверенными им подразделениями.
Всего в соревнованиях принимают участие более 100 командиров артиллерийских батарей. Победители будут представлять округ на всеармейском этапе.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Артиллерийские разведчики соединения ЮВО совершенствуют навыки на новейших системах разведки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля255
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России137
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам51
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение