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Создатель сверхзвуковой ракеты П-5 Герберт Ефремов отмечает 85-летие
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Создатель сверхзвуковой ракеты П-5 Герберт Ефремов отмечает 85-летие 

ТВ Центр 15 марта 2018
Фото: ТВ Центр
Когда береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые осуществил боевые пуски ракет по объектам террористов в Сирии, об этом в ноябре 2016-го говорили много, но мало кто знает — установка была создана в подмосковном Реутове. А ее автор — конструктор Герберт Ефремов. Всю свою жизнь он посвятил разработке вооружений, говорить о которых долгие годы было нельзя — секретность. И только в свой юбилей немного приоткрывает завесу тайны, передает "ТВ Центр".
"Я наконец получил — буквально два-три года назад — разрешение, рассказывать, что я на ракете П-5, придя на первую в своей жизни работу сюда в НПО Машиностроения, тогда ОКБ-52 — получил задачу компоновать в ракете П-5 такой шар, эллипсоид весом тонну, который назывался «Габарит 49», — рассказал Ефремов.
Под кодовым обозначением — вслух об этом не говорили — значился ядерный боезаряд. Сама же ракета П-5 стала первой в мире с автоматически раскрывающимся в полете крылом. Теперь это музейный экспонат, но в конце 50-х — грозное оружие. Под руководством легендарного конструктора Владимира Челомея тогда переоснащали весь советский флот крылатыми ракетами, способными нанести удар из любой точки мира. А лозунг — догнать и перегнать Америку — понимали как задачу сдержать противника, который из-за океана грозил тысячами новых боеголовок.
Названный мамой в честь известного фантаста Герберта Уэллса — его тезка Ефремов сумел реализовать то, что англичанин лишь описывал в книгах. Создать если не человека-невидимку, то ракету, которая не попадает в обзор радиолокаторов — сверхзвуковую, такую, что летит быстрее, чем ее слышно. Скорость же его собственных мыслей, кажется, давно опередила время. И даже в 85 он не снижает обороты.
На его пиджаке — сразу две звезды, героя социалистического труда — одна из высших наград в СССР, и медаль Героя труда России. Герберт Ефремов — единственный, кто удостоился обоих званий. Более 60 лет он посвятил родному предприятию, НПО Машиностроения, которое принял как директор в конце 80-х, спасал в трудные 90-е и сумел сохранить в нулевые. А теперь в своем кабинете записывает на диктофон новые планы. Которые, почти как ракеты, должны быстро достичь поставленных целей.
Борис Иванин, «ТВ Центр».
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