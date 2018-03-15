Создатель сверхзвуковой ракеты П-5 Герберт Ефремов отмечает 85-летие

Когда береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые осуществил боевые пуски ракет по объектам террористов в Сирии , об этом в ноябре 2016-го говорили много, но мало кто знает — установка была создана в подмосковном Реутове . А ее автор — конструктор Герберт Ефремов. Всю свою жизнь он посвятил разработке вооружений, говорить о которых долгие годы было нельзя — секретность. И только в свой юбилей немного приоткрывает завесу тайны, передает "ТВ Центр"

"Я наконец получил — буквально два-три года назад — разрешение, рассказывать, что я на ракете П-5, придя на первую в своей жизни работу сюда в НПО Машиностроения, тогда ОКБ-52 — получил задачу компоновать в ракете П-5 такой шар, эллипсоид весом тонну, который назывался «Габарит 49», — рассказал Ефремов.

Под кодовым обозначением — вслух об этом не говорили — значился ядерный боезаряд. Сама же ракета П-5 стала первой в мире с автоматически раскрывающимся в полете крылом. Теперь это музейный экспонат, но в конце 50-х — грозное оружие. Под руководством легендарного конструктора Владимира Челомея тогда переоснащали весь советский флот крылатыми ракетами, способными нанести удар из любой точки мира. А лозунг — догнать и перегнать Америку — понимали как задачу сдержать противника, который из-за океана грозил тысячами новых боеголовок.

Названный мамой в честь известного фантаста Герберта Уэллса — его тезка Ефремов сумел реализовать то, что англичанин лишь описывал в книгах. Создать если не человека-невидимку, то ракету, которая не попадает в обзор радиолокаторов — сверхзвуковую, такую, что летит быстрее, чем ее слышно. Скорость же его собственных мыслей, кажется, давно опередила время. И даже в 85 он не снижает обороты.