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Лучшие связисты ЗВО готовы обеспечить «Уверенный прием-2018»
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Лучшие связисты ЗВО готовы обеспечить «Уверенный прием-2018» 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе конкурса профессионального мастерства связистов будет уделено выполнению операций по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке задач по связи.
В Ленобласти пройдет конкурс профессионального мастерства военных связистов «Уверенный прием-2018». В нем примут участие подразделения связи, экипажи современных комплексов связи большой и средней мощности, а также специалисты Западного военного округа (ЗВО), показавшие лучшие результаты в ходе отборочных этапов.
Участникам состязаний необходимо будет выполнить ряд нормативов по специальной, профессиональной и физической подготовке. Все остальные действия конкурсанты будут выполнять на технике нового поколения — радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, комплексных аппаратных связи П-260-У, подвижных цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1 и аппаратных комплексах «Редут 2УС» и др.
По условиям состязаний экипажи цифровых телекоммуникационных комплексов и командно-штабных машин в полевых условиях развернут радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, обеспечат связь органов управления с командирами подразделений, передавая по защищенным линиям цифровую информацию со скоростью более 2 Мбит/сек.
Основное внимание будет уделено выполнению операций по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи. Все задачи связистам предстоит выполнять в условиях радиопомех со стороны условного противника.
Судьи будут оценивать экипажи по качеству передачи и времени, затраченному на прокладку и установление связи.
Победители профессионального конкурса связистов ЗВО представят округ на всеармейском этапе, который пройдет на базе Военной академии связи имени маршала С. М. Буденного.
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