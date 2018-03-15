Лучшие связисты ЗВО готовы обеспечить «Уверенный прием-2018»

Особое внимание в ходе конкурса профессионального мастерства связистов будет уделено выполнению операций по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке задач по связи.

В Ленобласти пройдет конкурс профессионального мастерства военных связистов «Уверенный прием-2018». В нем примут участие подразделения связи, экипажи современных комплексов связи большой и средней мощности, а также специалисты Западного военного округа (ЗВО), показавшие лучшие результаты в ходе отборочных этапов.

Участникам состязаний необходимо будет выполнить ряд нормативов по специальной, профессиональной и физической подготовке. Все остальные действия конкурсанты будут выполнять на технике нового поколения — радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, комплексных аппаратных связи П-260-У, подвижных цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1 и аппаратных комплексах «Редут 2УС» и др.

По условиям состязаний экипажи цифровых телекоммуникационных комплексов и командно-штабных машин в полевых условиях развернут радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, обеспечат связь органов управления с командирами подразделений, передавая по защищенным линиям цифровую информацию со скоростью более 2 Мбит/сек.

Основное внимание будет уделено выполнению операций по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи. Все задачи связистам предстоит выполнять в условиях радиопомех со стороны условного противника.

Судьи будут оценивать экипажи по качеству передачи и времени, затраченному на прокладку и установление связи.

Победители профессионального конкурса связистов ЗВО представят округ на всеармейском этапе, который пройдет на базе Военной академии связи имени маршала С. М. Буденного.