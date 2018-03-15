Военные самолеты пролетели над Волгоградской областью в 25 метрах от земли

Летчики авиационного полка ЮВО отработали сложные элементы пилотажа на Су-24М под Волгоградом на предельно малых высотах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», военные отрабатывали навыки управления бомбардировщиками на высотах до 25 метров над землей. Все элементы пилотажа выполнялись на скоростях свыше 1000 км/час. На занятиях летчики также отработали действия при возникновении внештатных ситуаций в воздухе в случае отказа техники. Кроме того, они совершенствовали элементы маневрирования при уклонении от атаки истребителей «противника» в условиях радиоэлектронного подавления.