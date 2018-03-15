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Людмила Талабаева: «Флот должен выходить в море и ловить рыбу для внутреннего рынка»
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Людмила Талабаева: «Флот должен выходить в море и ловить рыбу для внутреннего рынка» 

Primpress 15 марта 2018
Фото: Primpress
Нормативные правовые акты, предусмотренные федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, стали темой заседания рабочей группы, сообщает PRIMPRESS.
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