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Под Волгоградом фронтовые бомбардировщики летали в 25 метрах от земли
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Под Волгоградом фронтовые бомбардировщики летали в 25 метрах от земли 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
Сложные элементы пилотажа на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М отрабатывали летчики авиационного полка, дислоцированного на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.
— Все элементы пилотажа выполнялись парами на малой и предельно малой высотах до 25 метров над землей и на скоростях свыше 1000 км/час, — сообщил V1.ru начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, — На специальных занятиях летчики отрабатывали действия при возникновении внештатных ситуаций в воздухе в случае отказа техники, а также учились маневрам при уклонении от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
В ходе занятий, экипажи также учились действовать при аварийной посадке в случае отказа двигателя, садиться на ограниченное пространство при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы от бомбежки противником, а также в условиях ограниченной видимости при постановке аэрозольных и дымовых завес. В общей сложности офицеры полка совершили около 30 вылетов.
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