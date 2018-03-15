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На Камчатке летчики выследили подлодку в циклоне
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На Камчатке летчики выследили подлодку в циклоне 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Тихоокеанский циклон, обрушившийся на Камчатку, не помешал учениям летчиков морской авиации Тихоокеанского флота. Они продолжили совершенствовать профессиональные навыки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.
Циклон принес снегопад и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. И в таких сложных климатических условиях экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали все задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.
Военным летчикам трех противолодочных самолетов морской авиации пришлось взлетать и садиться при низкой облачности и плохой видимости. Они выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, уходили на второй круг и совершали посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.
Противолодочный самолет Ил-38Н разработан в ОКБ Ильюшина на основе пассажирского лайнера Ил-18В. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений. Самолет оборудован четырьмя двигателями по 4250 лошадиных сил каждый. Экипаж — семь человек.
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