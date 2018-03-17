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В Подмосковье артиллеристы проведут стрельбы из «Градов» и гаубиц «Мста-С»
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В Подмосковье артиллеристы проведут стрельбы из «Градов» и гаубиц «Мста-С» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С» проведут в Подмосковье, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области", — сказал он.
По словам Мугинова, в ходе тренировок в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции. Разведка целей будет осуществляться с помощью беспилотников.
Боевые стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора, в котором задействовано свыше 2 тысяч военнослужащих и 400 единиц военной и специальной техники, добавил Мугинов.
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